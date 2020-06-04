فناطيس مياه شرب الأبرز.. مطالب أهالي القسيمة من محافظ شمال سيناء

تقدم النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن مركزي الحسنة ونخل محافظة شمال سيناء ، الي اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ ، بقائمة من المطالب الخاصة بقرية القسيمة التابعة لمركز ومدينة الحسنة .
في مقدمتها ضرورة تزويد القرية بفناطيس مياة للشرب، وسرعة تشغيل خط الكهرباء الجديد الحسنة القسيمة 'والعمل علي رفع كفائة مبني الوحدة الصحية ' ومبني البريد وتفعيلة .
الي جانب رفع كفائة المجمع التعليمي ' ومركز الشباب ودعمة وأنشاء ملعب خماسي ' ورفع كفائة دار المناسبات ' وتطوير ميدان القرية ' رفع كفائة دار شروق بالقرية ' والعمل علي رفع كفائة مركز بحوث الصحراء والموارد المائية .
وأكد النائب علي انه طالب بسرعة أحلال وتجديد قسم الشرطة ' وأحلال وتجديد العمارات السكنية ' علاوة علي أحلال وتجديد الكهرباء الداخلية و رفع كفائة الوحدة البيطرية وكذا أنشاء كباءن FTTH لخدمة النت وتفعيل خطوط التلفونات الأرضي بالقرية
كما طالب بفتح مدرسة ثانوي صناعي
ورفع كفائة الطرق الداخلية وأنشاء طرق جديدة 'والعمل علي رفع الرمال المتراكمة علي الطرق داخل القرية
وأكد النائب علي انه يتابع مع اللواء المحافظ ' ورئيس مدينة الحسنة ' من أجل توفير خدمات المواطن المشروعة بوسط سيناء.
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في مقدمتها ضرورة تزويد القرية بفناطيس مياة للشرب، وسرعة تشغيل خط الكهرباء الجديد الحسنة القسيمة 'والعمل علي رفع كفائة مبني الوحدة الصحية ' ومبني البريد وتفعيلة .
الي جانب رفع كفائة المجمع التعليمي ' ومركز الشباب ودعمة وأنشاء ملعب خماسي ' ورفع كفائة دار المناسبات ' وتطوير ميدان القرية ' رفع كفائة دار شروق بالقرية ' والعمل علي رفع كفائة مركز بحوث الصحراء والموارد المائية .
وأكد النائب علي انه طالب بسرعة أحلال وتجديد قسم الشرطة ' وأحلال وتجديد العمارات السكنية ' علاوة علي أحلال وتجديد الكهرباء الداخلية و رفع كفائة الوحدة البيطرية وكذا أنشاء كباءن FTTH لخدمة النت وتفعيل خطوط التلفونات الأرضي بالقرية
كما طالب بفتح مدرسة ثانوي صناعي
ورفع كفائة الطرق الداخلية وأنشاء طرق جديدة 'والعمل علي رفع الرمال المتراكمة علي الطرق داخل القرية
وأكد النائب علي انه يتابع مع اللواء المحافظ ' ورئيس مدينة الحسنة ' من أجل توفير خدمات المواطن المشروعة بوسط سيناء.
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