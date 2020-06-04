AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تحقق 6 ملايين مشاهدة.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:44 ص
شيرين
شيرين
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

اقرأ أيضًا:

"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها.. مش قد الهوى لـ شيرين تتجاوز 200 ألف مشاهدة

شيرين الجديدة مطلوبة على تويتر.. تفاصيل

تريند رقم 3 .. مش قد الهوى لـ شيرين تقترب من المليون مشاهدة على يوتيوب

«مش قد الهوى» تحقق مليون مشاهدة لـ شيرين عبد الوهاب ..شاهد

التريند الـ27.. مش قد الهوى لـ شيرين تقترب من 2 مليون مشاهدة

تريند رقم 25.. مش قد الهوى لـ شيرين تحقق مليوني مشاهدة

ترشيحاتنا

فيسبوك يطلق ميزة جديدة لحذف المنشورات القديمة بضغطة واحدة ..فيديو

بالكاميرات السريعة.. دراسة تكشف انتشار فيروس كورونا لمسافة 6 أمتار في الهواء

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

في ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. تفاصيل أيامه الأخيرة ومعاناته مع المرض

هل يبدأ قيام الليل بعد صلاة المغرب أم العشاء؟.. أمين الفتوى يجيب

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل إلكترونيا لحجز 1359 شقة بمشروع JANNA في 6 مدن جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور

مجلة Vogue تستبدل صور المشاهير بعاملات مجهولات في مواجهة كورونا