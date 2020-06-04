مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تحقق 6 ملايين مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب ، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".





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"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.





يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.