فحص طبي يحدد موقف إبراهيموفيتش من مواجهة يوفنتوس



وكان إبراهيموفيتش عانى موخرا من إصابة في ربلة الساق، خلال تدريبات الفريق، ولم يكشف الروسونيري عن مدة غياب نجمه السويدي.









وذكرت صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية، أن إبراهيوفيتش سيخضع لفحض طبي خلال، الأيام المقبلة، لتحديد موقفة النهائي من مواجهة يوفنتوس.





يذكر أن إبراهيوفيتش عاد إلى مدينة ميلان، أمس، الأربعاء قادما من السويد، تمهيدا لخضوعه للفحوصات الطبية، وتحديد موقفة من مواجهة يوفنتوس بكأس إيطاليا.





وشارك إبراهيموفيتش مع ميلان في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف، وصنع هدف.

يخضع السويدي إبراهيموفيتش نجم فريق إيه سي ميلان لفحص طبي، خلال الفترة المقبلة، لتحديد موقفة من المشاركة أمام يوفنتوس، في المباراة المقرر لها 12 يونيو الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا.