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توك شو

كيف تغلبت مصر على أزمة استيراد الأدوية من الصين والهند بعد كورونا؟ مصدر مسئول يوضح

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن وزارة الصحة منذ بداية أزمة كورونا عملت على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.


وأوضح رئيس شعبة تجارة الأدوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، أنه بمجرد انتشار فيروس كورونا كان هناك أزمة فى جميع دول العالم من استيراد المواد الخام للأدوية، خاصة مع إغلاق الصين والهند منافذ التصدير، والذى واجهته وزارة الصحة بالحفاظ على مستوى المخزون الاستراتيجى للدواء، وهو ما نجحت به الدولة بالمصرية بجدارة.
 

وأكد عدم وجود أزمة على الإطلاق بتوفير دواء فعال ضد فيروس كورونا مثل هيدروكسى كلوروكين وغيرها من الأدوية للوقاية وزيادة المناعة ضد كورونا.


ولفت إلى أنه بمجرد أن رشحت منظمة الصحة العالمية بعض الأدوية، قامت وزارة الصحة بالتعامل المباشر مع مصانع الدواء المصرية لتأمين مخزون استراتيجى.


وأضاف أن تناول الوجبات المتوازنة يمنح الجسم المناعة الطبيعية وفيتامين C عن طريق البرتقال، والجوافة، والبقدونس، والألبان، أما فيتامين E  فعن طريق التعرض لأشعة الشمس.
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