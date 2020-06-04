رئيس غرفة صناعة الدواء يحذر من المبالغة فى تناول الفتامينات.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن وزارة الصحة تعاونت مع شركات الأدوية منذ بداية يناير قبل دخول فيروس كورونا مصر، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت اوامر بعدم تصنيع أى علبة دواء إلا تحت رقابتها.





وأضاف الدكتور على عوف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه لم يتم رفع سعر الأدوية المحلية فى الصيدليات، ولا يتم بيع أى نوع فيتامين بسعر مبالغ فيه، مؤكدًا أن السوق منضبط.





وتابع أن كميات الدواء الموجودة فى السوق المصرى جيدة، مشيرًا إلى أن هناك أسعارا جبرية للأدوية المحلية حيث إن علبة الفيتامين د سعره 10 جنيهات للعلبة.





وشدد على أنه يجب على المواطنين فى حالة وجود أسعار مبالغ فيها تصويرها والإبلاغ عنها، مؤكدًا أن الفيتامين المستوردة لا تخضع للتسعيرة الجبرية، محذرًا من المبالغة فى تناول الفيتامينات دون إشراف الطبيب، لأن الجرعات تحتلف من شخص لآخر، كما أكد أن فيتامين سي موجود بالفعل فى الليمون والبرتقال.





وأوضح أن الكمامة القماشية التى ستصدرها الحكومة بالتعاون مع وزارة التجارة وفقًا للمواصفات القياسية موفرة، حيث إن سعرها 5 جنيهات وسيتم استخدامها لمدة شهر.



