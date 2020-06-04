بالرغم من كبر سنه.. حسنى هداد: سعدت بتكريم محافظ الشرقية لحصولى على الماجستير

قال الدكتور حسنى هداد، الحاصل على ماجستير فى الأدب العربي، إنه سعيد جدا بتكريم محافظ الشرقية له على درجة الماجستير بالرغم من كبر عمره، مشيرا إلى أنه و أولاده وأحفاده سعداء بهذه الخطوة.





وأضاف "هداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه حصل على التكريم عندما تم مهاتفته أثناء حواره فى القناة الأولى دون إعداد مسبق.





وتابع أنه ذهب بالأمس إلى محافظ الشرقية ووجد استقبالا كبيرا منه، متابعا أنه قبل التكريم تحدث معه فى رسالته وتصفحها وأبدى إعجابه بها.





وأوضح أن محافظ الشرقية أهدى له شهادة تقدير ودرع المحافظة، شاكرا لهذا التكريم، موجها إلى الشباب وغيرهم على أنهم يمحوا كلمة مستحيل والسعى له، حيث إن الاجتهاد له ثمرة، مستشهدا بقول الله تعالى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".





وأكد أنه لا يستحق هذا التكريم، حيث أن هناك الكثيرين فى اعتقاده حصلوا على الماجستير والدكتوراه، إلا أن إصراره على التعليم فى هذا العمر كان مجهدا بالنسبة له.