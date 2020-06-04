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أخبار البلد

الكانيولا مقفولة.. رواد السوشيال ميديا يكشفون كذب البلوجرز أحمد حسن وزوجته

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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منار نور
شن رواد السوشيال ميديا، هجوما عنيفا علي البلوجرز احمد حسن وزوجته زينب بسبب تصوير مشاهد تكشف حزنهما بسبب وفاة والدها وإجهاض توأمهما لتجمع أكبر عدد من اللايك والفيو .

وتوقع  عدد من متابعي البلوجر احمد حسن وزوجته زينب، أنه لم يكن هناك حملا من البداية وإنها كانت حيلة لجذب تعاطف المشاهدين .

واثبت المشاهدون أنه لم يكن هناك حملا بسبب ظهور الكانيولا مغلقة في فيديوهات الحزن علي والدها بالاضافة إلي أنه لم يظهر علي زينب أي أعراض حمل خلال الفترة الماضية .

هذا بالإضافة إلي تصويرها فيديوهات برفقة زوجها وهي تلعب وتجرى علي عكس ماتفعله الحوامل خاصة إنها لم تكن تحمل طفل واحد بل تحمل اثنين .

وجاءت تعليقات المواطنين علي فيديو وفاة والدها . 

بس ازاي سقطت وهي حامل في الشهر ال- وهي حامل في توام غير فيديوهات الجرى وللعب ماكنتش في بطنها اصلا وصورها كلها واضحة  

هي ازاي قابله انه يصورها في الوضع اللي هي فيه ناس مريضه شهره .
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