الكانيولا مقفولة.. رواد السوشيال ميديا يكشفون كذب البلوجرز أحمد حسن وزوجته





وتوقع عدد من متابعي البلوجر احمد حسن وزوجته زينب، أنه لم يكن هناك حملا من البداية وإنها كانت حيلة لجذب تعاطف المشاهدين .





واثبت المشاهدون أنه لم يكن هناك حملا بسبب ظهور الكانيولا مغلقة في فيديوهات الحزن علي والدها بالاضافة إلي أنه لم يظهر علي زينب أي أعراض حمل خلال الفترة الماضية .





هذا بالإضافة إلي تصويرها فيديوهات برفقة زوجها وهي تلعب وتجرى علي عكس ماتفعله الحوامل خاصة إنها لم تكن تحمل طفل واحد بل تحمل اثنين .





وجاءت تعليقات المواطنين علي فيديو وفاة والدها .





بس ازاي سقطت وهي حامل في الشهر ال- وهي حامل في توام غير فيديوهات الجرى وللعب ماكنتش في بطنها اصلا وصورها كلها واضحة





هي ازاي قابله انه يصورها في الوضع اللي هي فيه ناس مريضه شهره .

شن رواد السوشيال ميديا، هجوما عنيفا علي البلوجرز احمد حسن وزوجته زينب بسبب تصوير مشاهد تكشف حزنهما بسبب وفاة والدها وإجهاض توأمهما لتجمع أكبر عدد من اللايك والفيو .