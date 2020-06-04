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طبيب بمستشفى العزل: ارتداء الكمامة أفضل من عدم ارتدائها حتى إذا لم تتطابق مع المواصفات

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:30 ص
إرتداء الكمامت
إرتداء الكمامت
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام بمستشفيات العزل، أن مواصفات الكمامة الجيدة تختلف باختلاف المكان الذى تستخدم به، حيث أن الكمامة التى تستخدم داخل المستشفيات مختلفة عن ما يرتديها المواطنين العاديين، موضحا أن الكمامات الخاصة بالمواطنين هى الكمامات القماشية التى لابد أن تكون غير منفذة وعازلة للرزاز.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يجب أن يتم عمل كمامات مطابقة للمعايير العالمية لمنع الرزاز، لافتا إلى أنه فى جميع الأحوال إرتداء الكمامة أفضل من عدم إرتداؤها حتى إذا لم تتطابق مع جميع المواصفات، وكذلك حرص المواطنين على إستخدام الكمامات القماشية التى يتم إستخدامها مرة أخرى بعد غسلها  من الأماكن المعتمدة أو المعروفة ولا تشترى من الباعة الجائلين.

وتابع أن مصابي كورونا التى ليست لديهم أعراض يكونوا خطرا أكبر على من حولهم، حيث إنه من الممكن أن ينقل العدوى للمجتمع ، إلا فى حالة إتباعهم للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعى والبقاء بالمنزل وارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأكد أنه من المفترض على جميع المواطنين سواء لديهم أعراض أو غيرها الالتزام بأساليب الوقاية الشخصية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون، مضيفا أن ال20% الذى تظهر عليهم الأعراض يوجد منهم من 10 إلى 15 تأتى لهم أعراض من خفيفة إلى متوسطة، ومن 5 إلى 7% لديهم أعراض شديدة وهناك قليل منهم يتم إدخاله إلى العناية المركزة وقد تأتى إلى الوفاة.

وأفاد أن من عليهم الإحتجاز بالمستشفيات الأشخاص الذى لديهم أعراض شديدة أو مزمنة من الممكن أن تتطور حالتها فى أى لحظة إلى أعراض شديدة تؤدى للوفاة، مضيفا إلى أن نسبة الذكور الأعلى بالإصابة بالفيروس من الإناث بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الفئة العمرية بالإصابة بكورونا هى من 49 إلى 59.
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