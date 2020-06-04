مجهولة المصدر.. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب الكمامات المغشوشة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال التجار من معدومي الضمير لأزمة كورونا، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامة إلزاميًا للمواطنين في المواصلات العامة والجهات الحكومية وعدم السماح للموظفين إلى مقار عملهم الا بارتداء الكمامة، وعدم السماح للمترددين على الجهات والمصالح الحكومية والبنوك وغيرهم إلا بارتداء الكمامة.





وأوضح "زين الدين" في بيان، الخميس، أن التجار استغلوا الأوضاع ويبيعون الكمامات بأسعار مضاعفة، كما تجد العديد من الباعة الجائلين أمام محطات مترو الأنفاق ومواقف حافلات المحافظات وعند البنوك والمصالح الحكومية يبيعون كمامات قماش مجهولة المصدر، فبخلاف العبء المادي يواجه بعض المصريين صعوبة في الحصول على الكمامة إذ لم تكن متوفرة في بعض الصيدليات.





وطالب النائب بتنظيم حملات تموينية ورقابية على الصيدليات ومصانع إنتاج الكمامات والباعة الجائلين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتاجرين والمستغلين للأزمة.