AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجهولة المصدر.. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب الكمامات المغشوشة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:51 ص
الكمامات الطبيه
الكمامات الطبيه
Advertisements
فريدة محمد
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال التجار من معدومي الضمير لأزمة كورونا، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامة إلزاميًا للمواطنين في المواصلات العامة والجهات الحكومية وعدم السماح للموظفين إلى مقار عملهم الا بارتداء الكمامة، وعدم السماح للمترددين على الجهات والمصالح الحكومية والبنوك وغيرهم إلا بارتداء الكمامة. 

وأوضح "زين الدين" في بيان، الخميس، أن التجار استغلوا الأوضاع ويبيعون الكمامات بأسعار مضاعفة، كما تجد العديد من الباعة الجائلين أمام محطات مترو الأنفاق ومواقف حافلات المحافظات وعند البنوك والمصالح الحكومية يبيعون كمامات قماش مجهولة المصدر، فبخلاف العبء المادي يواجه بعض المصريين صعوبة في الحصول على الكمامة إذ لم تكن متوفرة في بعض الصيدليات. 

وطالب النائب بتنظيم حملات تموينية ورقابية على الصيدليات ومصانع إنتاج الكمامات والباعة الجائلين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتاجرين والمستغلين للأزمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع الغش التجاري.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

شاهد .. كورونا حققت ثروة مالية لمافيا المستلزمات الطبية

تحرك برلماني لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول بيع الكمامات الطبية المغشوشة

البحيرة تواجه كورونا .. التزام الأقلية من الأهالى وأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات.. ضبط ٨٨٠ كمامة و٣٠ عبوة كحول مجهولة المصدر.. وحملات مكثفة على الصيدليات

لمواجهة ارتفاع أسعارها .. طلب إحاطة بطرح الكمامات على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل أرز باللبن في الفرن ..فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

احذر.. «ميدالية المفاتيح» كلمة السر وراء 3 أعطال في سيارتك

بسبب المظاهرات.. قوات من الجيش الأمريكي تحاوط البيت الأبيض.. شاهد

أوقفوا المنشورات.. تحذير صارم من شقيقة زعيم كوريا الشمالية للجارة الجنوبية

هل قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها ؟.. لجنة الفتوى توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور