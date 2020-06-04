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أخبار البلد

لشراء أجهزة كشف عن كورونا.. كندا تتبرع بـ500 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة في مصر

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:29 ص
العلم المصري والكندي
العلم المصري والكندي
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محمد وديع
كشفت السفارة الكندية بالقاهرة عن تبرع الحكومة الكندية بمبلغ 500 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على أن يخصص المبلغ لشراء أجهزة الكشف عن فيروس كورونا. 

وقالت السفارة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يسرها أن تعلن أن الحكومة الكندية ستساهم بمبلغ 500.000 دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لشراء معدات التشخيص المطلوبة بشكل عاجل لدعم  مواجهة فيروس COVID19 ومكافحة الأزمة. 

وتابع البيان أن الغرض من هذا الشراء هو سد العجز الرئيسي وفق الأولويات التي حددتها وزارتي التعاون الدولي ووزارة الصحة والسكان المصرية.

وفي إطار التنسيق والتواصل المُستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، أول أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الكندي "فرانسوا-فيليب شامبين"، حيث تم تناول مجمل أبعاد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول مُستجدات العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك التطرق إلى الجهود المشتركة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، والتضامن المُتبادل في هذا الصدد.

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