جداول امتحانات الدور الثاني والتكميلية لطلاب مدارس الغربية "صور"





وقالت مديرية التربية والتعليم بالغربية، إن هذا الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد التي لا تضاف للمجموع عن المناهج التي تم تدريسها من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.





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وتشمل امتحانات الدور الثاني تلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي طبقا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011 .





كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية المتخلفين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول الامتحانات المعلنة: