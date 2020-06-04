AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جداول امتحانات الدور الثاني والتكميلية لطلاب مدارس الغربية "صور"

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:49 ص
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني
Advertisements
قســـم التعليـــــم
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جداول امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2019/2020 لجميع الصفوف  (عام ومهني وفصل واحد ولغات). 

وقالت مديرية التربية والتعليم بالغربية، إن هذا الدور الثاني سيكون عبارة عن امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد التي لا تضاف للمجموع عن المناهج التي تم تدريسها من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020. 

وتشمل امتحانات الدور الثاني تلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي طبقا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011 .

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية المتخلفين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول الامتحانات المعلنة: 
جداول امتحانات الدور الثاني والتكميلية لطلاب مدارس الغربية "صور"
جداول امتحانات الدور الثاني والتكميلية لطلاب مدارس الغربية "صور"
جداول امتحانات الدور الثاني والتكميلية لطلاب مدارس الغربية "صور"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحدد موعده المديريات .. التعليم تعقد امتحانا تكميليا لطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية المتخلفين عن الترم الأول والعائدين من الخارج

نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

امتحان واحد متعدد التخصصات .. الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 21 يونيو

التعليم: الطلاب الحاصلون على أقل من 50% في نتيجة البحث والممتنعون عن تسليمه سيمتحنون في الدور الثاني

«تعليم الغربية» تناقش آليات الامتحانات التكميلية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

التعليم في أسبوع | تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وإعلان الجداول الجديدة .. وفاة 4 معلمين بالجيزة والمطرية بسبب كورونا..ظهور نتائج الأبحاث.. وفتح باب التقديم في المدارس اليابانية

ترشيحاتنا

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

خلال أزمة كورونا.. خبير إدارة أزمات: مصر تغلبت على موجات فزع شديدة.. فيديو

#احذفوا_لعبة_ببجي يتصدر تويتر بسبب تحديثها الأخير

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات ودروس في جميع المواد عبر هذا الرابط

تحسن حالة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل

طبيب يحذر : الكمامة الدوارة قنبلة موقوتة تنقل عدوى كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور