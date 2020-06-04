تقرير يوضح سبب الوفاة.. الأوراق اللازمة لصرف الدعم المادى لمصابى وشهداء كورونا من الأطباء البيطريين

أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأوراق المطلوبة لصرف الدعم المادى للمصابين من الأطباء البيطريين بفيروس كورونا، وأسر شهداء الأطباء البيطريين، وذلك من منطلق المسئولية والواجب المهني و المعنوي والمادي من النقابة العامة تجاه الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية.





اولا: المستندات الأتية في حالة الأصابة لصرف مبلغ عشرة ألاف جنيها:

1- تقرير طبي أصل من مستشفي حكومي موضحا به الأصابة مرفق به نتيجة تحليل مسحة اختبار فيروس كورونا، معتمد من المعامل المركزية لوزارة الصحة.

2- صورة كارنيه النقابة

3- صورة بطاقة الرقم القومي

4- رقم حساب بنكي.

5- سداد أشتراك النقابة لعام ۲۰۱۹م.





ثانيا:- المستندات الأتية في حالة الوفاة لصرف مبلغ خمسون ألف جنيها .

1- تقرير طبي من مستشفي حكومي موضحا به سبب الوفاة الأصابة بفيروس كورونا أو أصل من تصريح الدفن موضحا به سبب الوفاة

2- أصل شهادة الوفاة

3- صورة كارنيه النقابة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي

5- سداد أشتراك النقابة لعام ۲۰۱۹

6- أصل اعلام وراثة

7- رقم حساب بنكي للمستفدين.



