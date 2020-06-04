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أخبار العالم

الشرطة اليونانية تعتقل 17 شخصًا خلال مظاهرة أمام السفارة الأمريكية

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ألقت الشرطة اليونانية القبض على 17 شخصًا خلال اشتباكات وقعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين، أثناء مسيرة احتجاجية تم تنظيمها وسط أثينا عقب وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس.
وقالت الشرطة، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إن مجموعة من المتظاهرين هاجموا ضباط الشرطة بقنابل حارقة وحجارة وصناديق قمامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسيرة التي نظمتها جماعات يسارية تجمعت عند ميدان سينتاجما وسط أثينا ثم اتجهت إلى السفارة الأمريكية مساء أمس الأربعاء.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا أستطيع التنفس" كما رددوا شعارات ضد ما وصفوه بعنف الشرطة والعنصرية في أمريكا.
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