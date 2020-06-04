اختفاء القمر.. البحوث الفلكية: عام 2020 سيشهد خسوفا قمريا 4 مرات.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه لثانى مرة منذ بداية عام 2020 سنشهد خسوفا ظليا للقمر، لافتًا إلى أن مصر ومعظم دول العالم ستشهد خسوفا شبه ظلى، حيث ستقع الأرض بين الشمس والقمر، فبالتالى يختفى القمر.





وأضاف الدكتور جاد القاضى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أن الخسوف من الممكن أن يكون كليا أو حلقيا، شبه ظلى على حسب نسبة اختفاء القمر، مشيرًا إلى أنه غدًا، الجمعة، ستختفى 50% من إضاءة القمر لأنه خسوف شبه ظلى.





وأوضح أنه لن يتم اكتشاف الخسوف بالعين المجردة ولكنه يكتشف بالتيلكسوبات، مؤكدًا أن تلك الظاهرة ظهرت يوم 10 يناير 2020 لأول مرة، وغدًا سيكون هناك خسوف ثانى شبه ظلى على مصر وبعض الدول، وخسوف ثالث يوم 5 يوليو القادم.





وأشار إلى أنه سيكون هناك خسوف لرابع مرة يوم 30 نوفمبر القادم، بمعنى أن عام 2020 سيشهد خسوفا قمريا 4 مرات، لافتا إلى أن الخسوف القمرى غدًا سيكون فى الفترة ما بين الساعة 6 والساعة 7 مساءً وستنتهى فى الساعة 11.24.





وقال إن معهد البحوث الفلكية سيصور الحدث وسيتم بثه أونلاين على موقع المعهد وصفحات التواصل الاجتماعى.