AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة نائب عربي بـ كورونا.. الكنيست يعلق جلساته

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:55 ص
النائب العربي بالكنيست
النائب العربي بالكنيست سامي أبو شحادة
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الكنيست الإسرائيلي ألغى جميع جلساته التي كانت مقررة اليوم الخميس بعد تأكيد إصابة عضو الكنيست من القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، بفيروس كورونا.

وتقرر أيضا إجراء فحص فيروس كورونا لجميع أعضاء القائمة المشتركة، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من أحزاب أخرى، بناء على قرار ضابط أمن الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، الذي يتولى مهمة البحث الطبي في المبنى.


وذكر الكنيست أنه طلب من الموظفين غير الأساسيين البقاء في منازلهم وقرر تأجيل جميع اجتماعات اللجان اليوم الخميس "إلى حين التحقيق في تداعيات" إصابة النائب سامي أبو شحادة بفيروس كورونا.

وقال أبو شحادة على صفحته عبر فيسبوك: "استلمت قبل قليل نتيجة فحص الكورونا الذي أجريته اليوم. نتيجة الفحص إيجابية.. أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل للحجر الصحي ويقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل... الكورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

وإلى جانب ذلك، تقرر أيضا إغلاق بعض المدارس أبوابها مرة أخرى وسط مخاوف من تفشي المرض مجددا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن ما يصل إلى 42 مدرسة أغلقت أبوابها بسبب ظهور حالات جديدة.

وخلال الأسابيع الماضية خففت إسرائيل القيود التي فرضتها في مارس لمواجهة وباء كوفيد-19 بعد أن شهدت تراجعا في الحالات الجديدة، غير أن مسؤولين يحذرون من أن التهاون العام قد يؤدي إلى عودة الإصابات، وفقا لرويترز.

وأعيد فتح المدارس الإسرائيلية الشهر الماضي لكن المخاوف تزايدت من انتقال العدوى بين الأطفال رغم الإجراءات الوقائية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان أمس الأربعاء "سيتم إغلاق أي مؤسسة تعليمية يظهر بها المرض"، مضيفا أن العاملين بالمدارس سيواصلون البحث عن سبل لحماية الطلبة والحفاظ على وجود مسافة بينهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تسيير عيادة متنقلة.. 6000 فحص كورونا يوميًا فى إسرائيل

نجم مسلسل عروس بيروت في الحجر الصحي وينتظر نتائج تحليل كورونا.. فيديو

فيروس كورونا يقول كلمته.. النساء أفضل في قيادة شعوبهن من رؤساء الدول الكبار.. والدليل من أمريكا والصين.. صور

أول إصابة بالكنيست الإسرائيلي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

بسبب كورونا.. 3 عقوبات جديدة يصدرها البرلمان.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد الساحر.. تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

الخبير المائى نادر نور الدين يكشف لـ «صدى البلد» ماذا حدث فى اجتماع الفاو.. ويؤكد: قرارات الرى تأخرت 20 عامًا.. ومزارع طريق الإسكندرية الصحراوى خير دليل

مسمار توك توك وطرنش.. والد المجنى عليهم في الخانكة: صابر فتح عليهم النار.. وزوجاتهن: العيال ملحقوش يقولوا بابا.. فيديو وصور

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل أرز باللبن في الفرن ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور