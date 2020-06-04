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أخبار العالم

وصول الدفعة الثانية من المساعدات الأمريكية إلى موسكو لمواجهة "كورونا"

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السفارة الأمريكية في روسيا أن طائرة محملة بدفعة ثانية من 150 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي وصلت إلى العاصمة موسكو، لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: "لقد صلت طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى موسكو، وهي مساعدات من الشعب الأمريكي للشعب الروسي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها خصصت 200 جهاز تنفس اصطناعي لروسيا لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى إرسال أول دفعة مؤلفة من 50 جهازًا إلى موسكو في أواخر شهر مايو الماضي.

يُذكر أن روسيا أرسلت في شهر أبريل الماضي طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية محملة بالمساعدات والمعدات الطبية للمساعدة في التصدي لوباء الفيروس التاجي. 
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