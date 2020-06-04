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أخبار العالم

أول وزير عربى.. وفاة وزير الصحة الأسبق فى اليمن بـ فيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:04 م
وفاة وزير الصحه الأسبق
وفاة وزير الصحه الأسبق فى اليمن بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وسائل الإعلام اليمنية، اليوم، الخميس، وفاة وزير الصحة اليمني الأسبق، الدكتور ثابت محسن ناشر، فجر اليوم في العاصمة صنعاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فقد أعلنت وزارة الصحة اليمنية، في بيان لها، إن الدكتور ثابت محسن ناشر، أستاذ الأطباء، قد توفى اليوم في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الدكتور ثابت محسن ناشر هو مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، وأول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.

ويحمل ناشر شهادة الدكتوراة في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا، ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء.

ومنذ منتصف مايو الفائت، توفي نحو 26 طبيبا في العاصمة صنعاء ومدينة عدن بفيروس كورونا المستجد، وسط نقص كبير في وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.
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