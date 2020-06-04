بمشاركة مصرية.. الأولمبياد الخاص: نسعى لوضع العودة الآمنة لممارسة الأنشطة الرياضية

نتائج إيجابية ومثمرة خرج بها الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص الذى استمرت جلساته على مدى أربعة أيام من خلال المنصة الافتراضية (زووم) بمشاركة 20 لاعبا قائدا و15 مرافقا من 10 دول عربية هى الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، مصر ، وتونس، والاردن، وبلغ عدد المشاركين فى تلك الاجتماعات 40 فردا من محاضرين ودكاترة وأعضاء الرئاسة الإقليمية.





جاء ذلك إلى جانب، مشاركة مصرية ناجحه وفعالة متمثله فى يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، ومريم عزب ( لاعب قائد ) ، ملك حسنى (مرافق)،و طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى) .





وخلال استعراضه القيم للخطة الاستراتيجية (2021-2025) عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغة بأن يكون أول ظهور له منذ اخر حدث شهدته المنطقة وهى الألعاب الافريقية الاولى والتى اقيمت بالقاهرة نهاية يناير الماضى وشهدت مشاركة 42 دولة ، وحجبته جائحة كورونا التى اصابت العالم ليكون اول ظهور له مع مجلس مداخلات اللاعبين القادة.





وعبر عن سعادته بهذا العدد من المشاركين من عشر دول وكلهم منتمين الى مجالس مداخلات اللاعبين فى دولهم بالاضافة الى ممثلة المنطقة فى المجلس العالمى للاعبين القادة التونسية ندى الرشيد ، وانه متفائل من خلال متابعته للمناقشات والمداخلات والمحاضرات وورش العمل التى تابعها خلال ايام انعقاد هذه الاجتماعات ، مشيدا بما يتمتع به اللاعبون من قدرات وامكانات ميزتهم ، ويمكنهم ان يكونوا حلقة وصل جيدة من اقرانهم اللاعبين فى البرامج التى ينتمون اليهم.





وعقب حديثه عن ابرز ملامح تلك الخطه الاستراتيجية ، قام عدد من اللاعبين القادة بطرح مجموعة من الاسئلة والتى قام بالايجابة عليها وكان ابرزها سؤال جماعى متى يعودون لممارسة التدريبات الرياضية ، مطالبين بضرورة زيادة الرياضات الموحدة والتى يتكون فيها الفريق من لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية وغيرهم من غير المعاقين والاهتمام ببرامج المدراس، واكد لهم عن مشاركة اللاعبين القادة فى مختلف انشطة الاولمبياد والاستفادة بما تكون لديهم من خبرات ، وانهم بالفعل يقومون بدور هام وايجابى فى تغير نظرة المجتمع لذوى الاعاقة الفكرية .





وطمئن الرئيس الاقليمى المشاركون فى الاجتماعات بأن الرئاسة الاقليمية بجميع اداراتها تعكف على وضع كل التصورات لوضع خطة متكاملة للشهور الباقية من هذا العام ، للعودة الأمنه لممارسة الانشطة الرياضية وبما لا يعرض اللاعبين والمدربين وجميع المنتمين للاولمبياد الخاص لاية مخاطر مرضية ، واضعين فى الاعتبار وجود جائحة كورونا ، وطمنئهم بأنهم قريبا سوف يسعدون بتلك الخطة ، وايضا وعدهم بالعمل على زيادة الرياضات الموحدة وايضا برنامج المدارس حيث يتم حاليا فى كل من المغرب ومصر تطبيق برنامجا للمدراس ، وسيتم توسيعه ليشمل عدد من الدول خلال السنوات الثلاث القادمة .





وصرحت ليلة الشناوى مدير البرامج الصحية بالرئاسة الاقليمية بأن اليوم الاخير من الاجتماعات شهد محاضرة د. احمد جمال سامى خبير تغذية الأطفال المعتمد من كلية الطب بجامعة بوسطن حول الاحتياطات الواجب اتباعها مع جائحة كورونا ومعلومات مهمة حول هذا الفيروس وكيفية اتباع الاساليب الصحية لعدم التعرض لهذا الفيروس، كما قامت لاعبه الاولمبياد الخاص الاماراتى كلاري ليمكول وهى من اللاعبات القادة وهى فى نفس الوقت مدربة معتمدة فى رياضة (الزومبا) بعمل مجموعه من التدريبات والتى شهدت تفاعلا كبيرا من اللاعبين القادة ، وكانت أخر محاضرات هذا اليوم عن الوسائل التى يمكن اتباعها من اجل الحصول على فم نظيف واسنان سليمة القتها الدكتورة نورا الابيارى طبيبة أسنان الاطفال .



