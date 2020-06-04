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اقتصاد

قبيل اجتماع للمركزي الأوروبي.. الدولار يرتفع واليورو يتراجع

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ارتفع الدولار اليوم، الخميس، مخالفا اتجاه هبوط استمر على مدى الأيام السبعة الماضية، بينما تراجع اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي قد يكثف فيه صانعو السياسات من إجراءات التحفيز.


ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي حجم برنامج شراء طارئ لجائحة كورونا، والذي يبلغ حاليا 750 مليار يورو (840 مليار دولار)، لدعم أضعف اقتصادات في القارة لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن ذلك قد يحدث في اجتماع في يوليو وليس مرجحا اليوم.


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وفي مصر كان قد شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 3 قروش، مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4-6-2020، ليصل إلى 16.02 جنيه للشراء مقابل 16.12 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك المركزي، وذلك عقب ارتفاعه بنحو 9 قروش خلال اليومين الماضيين.


وسجل  سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 16.13 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار في بنك مصر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.


وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، سجل اليورو 1.1202 دولار بما يشكل انخفاضا نسبته 0.3 بالمئة ومتراجعا عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تلقت دعما مؤخرا من مقترحات بتمويل حجمه 750 مليار يورو، مؤلف من منح وقروض، لتقاسم تكلفة فيروس كورونا على الدول الأكثر تضررا من المرض مثل إيطاليا وإسبانيا.


وارتفع الدولار بنحو 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات بعد أن شهد تراجعا في الأسبوع الماضي مع زيادة التفاؤل في الأسواق العالمية بشأن التعافي الاقتصادي، وبدأت العملة الأمريكية في الارتفاع في التداولات خلال الليل لكنها صعدت بشكل أقوى اعتبارا من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش تقريبًا.


وهبط الين الياباني، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، لمستوى منخفض جديد في شهرين، إذ سجل 109.06 بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بما يشكل انخفاضا 0.1 بالمئة بعد أن تراجع إلى 109.150 خلال الليل قبل أن يستقر في التعاملات المبكرة في لندن.


وتراجعت العملات عالية المخاطرة عن مستويات مرتفعة سجلتها في الآونة الأخيرة، وهبط الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.5 بالمئة أمام الدولار الأمريكي مسجلا 0.6884 دولار أمريكي.

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