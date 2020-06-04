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السكة الحديد: جدول تشغيل استثنائى لمنع التكدسات بين المواطنين..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:25 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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آيات أحمد
قال المهندس أشرف رسلان، مدير يهئة السكة الحديد، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامات وهناك تجاوب تام من الركاب، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة والدفع ب 3 قطارات إضافية لمنع التكدس والزحام.

وأضاف المهندس أشرف رسلان، ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر2"، أنه سيتم وصول 30 عربة جرار نهاية شهر يونيو وستعمل على تخفيف التكدس، حيث انها ستدخل الخدمة فورًا.

وتابع أنه سيتم زيادة عدد الرحلات بداية من يوليو القادم، مؤكدًا أن عربات القطارات الجديدة ذات تهوية ديناميكية على أحدث النظم العالمية.

وأوضح أنه يتم تشغيل 692 قطار يوميًا وفقًا لجدول تشغيل استثنائى، لتخفيف التكدس بين الركاب، بالرغم من أنها فى لأيام العادية قبل أزمة انتشار فيروس كورونا كان  يتم الدفع ب450 قطار فقط.

وأشار إلى أن زمن التقاطر بين القطارات انخفض جدًا ووصل إلى 10 دقائق فقط، وذلك لتخفيف التكدس والزحام بين الركاب.

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