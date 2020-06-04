حملات مرورية لضبط مخالفي ارتداء الكمامة بالمواصلات في الوادي الجديد

شنت مديرية أمن الوادي الجديد، بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد ، اللواء هشام لطفي، اليوم الخميس، حملات موسعة على مستوى جميع مراكز وقرى ومدن المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاص بارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي جميع أنواع مركبات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، (داخل المدن والقرى والخطوط الخارجية مع المحافظات الأخرى).





وكثفت إدارة المرور بالمحافظة، بقيادة العميد محمد سيف، مدير إدارة مرور الوادي الجديد، والعقيد أحمد شريف، وكيل الإدارة، حملات المتابعة في جميع المواقف والميادين والشوارع والطرق الخارجية والداخلية.





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وشددت الحملة على رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي جميع أنواع مركبات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، في حالة وجود أي راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين المخالفين.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



