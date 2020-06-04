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أخبار البلد

المخزون الاستراتيجي يكفي 6 أشهر.. الحكومة تنفي وجود أزمة في محصول البطاطس

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:44 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق.

وشددت على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات السوق المحلية لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.

وأكدت أن جميع البيانات والمؤشرات الحالية تفيد بانخفاض أسعار البطاطس في السوق المحليةنظرًا للوفرة في الإنتاج، كما أن  هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين.

فضلًا عن الاتجاه لإنتاج تقاوي البطاطس محليًا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب؛ مما يسهم في منع حدوث أي أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق؛ لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي النهاية، ناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة "19561".
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