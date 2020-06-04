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أخبار العالم

تحذير شراء البطيخ على السكين ينقل كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:32 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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ميـــس رضــا
حذر مسؤول سعودي من شراء حبحب على السكين (البطيخ) نظرا لسهولة انتقال فيروس كورونا عن طريقه.

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وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بمكة ، الدكتور أحمد باز،  إن شراء البطيح بهذه الطريقى قد يتسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب استخدام الآلة لأكثر من عميل، فضلًا عن الجوانب الصحية المتعلقة في اختباره، وجعله مكشوفًا؛ وهو ما يعرِّضه لأشعة الشمس والجراثيم.

ونصح مرتادي أسواق الخضار والفواكه بعدم شراء الحبحب الذي يتذوقه المشتري أولًا قبل شرائه، وهو ما يعرف بـ(حبحب على السكينوشدد على الشراء بدون إجراء اختبار تذوق "الحبحب"، لافتًا إلى أن الرقابة البلدية تمنع القائمين على أسواق الخضار والفواكه من استخدام واتباع هذه الطريقة حتى في حال طلب المشتري ذلك.

وأمس، أعلنت «الصحة» ارتفاعًا في أعداد الإصابات فاق للمرة الأولى منذ أسبوع حاجز 2000 حالة في اليوم، وسجلت 2171 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 91182 حالة، كذلك سجلت 2369 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي التعافي 68159 حالة، كذلك تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل إجماليها 579 حالة.

وكانت السعودية بدأت الخميس الماضي أولى مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها «تدريجيًا»، بعد منع تجول كلي استمر طيلة أيام عيد الفطر، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية، الأحد الماضي، التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وقبل ذلك كان شهر رمضان الذي تقلّ فيه «التجمعات» لظروف عدة.

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