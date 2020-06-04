بعد تجديد الثقة له.. ننشر السيرة الذاتية لسكرتير مساعد كفر الشيخ

أعلن اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية ، والتي تضمنت تجديد الثقة، في اللواء ياسر حفناوي، سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة كفر الشيخ.





تخرج اللواء ياسر حفناوي، في كلية الشرطة، دفعة 1984م، وعمل بالأمن العام، منها 20 عامًا في البحث الجنائي و 10 سنوات مأمور شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية.





وشغل حفناوي، منصب رئيس مدينة السرو ورئيس مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، فضلًا عن توليه منصب رئيس مركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية.





وشغل في أغسطس الماضي، منصب سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة كفر الشيخ، ندبًا بقرار وزير التنمية المحلية، حتى جددت الحركة الحالية الثقة فيه سكرتيرًا عامًا مساعدًا، بجانب تعيين اللواء أشرف موافي، سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفر الشيخ.





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