مدير مركز التنبؤات الجوية يكشف سبب سماع صوت الرعد صباح اليوم.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، سبب سماع صوت الرعد صباح اليوم، الخميس، موضحا أنه نظرا للتغيرات السريعة بفصل الربيع تحركت مجموعة من السحب بالصحراء الغربية إلى القاهرة بشكل سريع، فأدت إلى سقوط أمطار على مناطق القاهرة، وسمع صوت رعد وبرق نتيجة تكون السحب الرعدية.









وقال شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إنه لا توجد فرص لسقوط أمطار أخرى على القاهرة اليوم، موضحا أن درجات الحرارة ما بين ارتفاعات وانخفاضات هذه الفترة.









وأضاف أن السحابة مرت وبدأت درجة الحرارة فى الارتفاع مرة أخرى، وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة 34 درجة، مؤكدًا أن هناك ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة يوم السبت القادم.









وأوضح أنه سترتفع 3 درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أنه بداية من اليوم سنشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة.