AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير مركز التنبؤات الجوية يكشف سبب سماع صوت الرعد صباح اليوم.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، سبب سماع صوت الرعد صباح اليوم، الخميس، موضحا أنه نظرا للتغيرات السريعة بفصل الربيع تحركت مجموعة من السحب بالصحراء الغربية إلى القاهرة بشكل سريع، فأدت إلى سقوط أمطار على مناطق القاهرة، وسمع صوت رعد وبرق نتيجة تكون السحب الرعدية.


وقال شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إنه لا توجد فرص لسقوط أمطار أخرى على القاهرة اليوم، موضحا أن درجات الحرارة ما بين ارتفاعات وانخفاضات هذه الفترة.


وأضاف أن السحابة مرت وبدأت درجة الحرارة فى الارتفاع مرة أخرى، وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة 34 درجة، مؤكدًا أن هناك ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة يوم السبت القادم.


وأوضح أنه سترتفع 3 درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أنه بداية من اليوم سنشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد : ارتفاع في درجات الحرارة اليوم يصاحبه أمطار ..فيديو

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري والقاهرة .. فيديو

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. فيديو

الأرصاد: الموجة الحارة الحالية بالبلاد سببها منخفض سوداني

الأرصاد: البلاد ستشهد طقسا ممتعا خلال عيد الفطر

ترشيحاتنا

كيف تبنت الحكومة سياسات الإصلاح في موازنة العام المالي الجديد؟.. اعرف التفاصيل

هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة ؟.. مستشار المفتي يجيب

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

نيجيريا: إصابة المئات من أعضاء الفرق الطبية بكورونا

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

لوقف حجم الوفيات.. بيل جيتس: لا يمكن استثناء أحد من علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق ذكية.. احصل على أفضل سعر بيع لسيارتك المستعملة

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا