قبل وفاته بكورونا.. تفاصيل مكالمة مستشار رئيس جامعة أسيوط مع نائب شئون التعليم

كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن آخر مكالمة بينه وبين الدكتور محمود جابر، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط، قبل وفاته متأثرا بفيروس كورونا داخل مستشفى الراجحي الجامعي المخصص للعزل.









وقال غريب، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا له من فراق أليم.. فقدنا اليوم إنسانا بمعنى الكلمة.. رمزا مخلصا من رموز الجامعة.. وفيا ومتفانيا في عمله حتى آخر لحظة.. ربنا يرحمك يا أستاذنا الفاضل ا. د محمود جابر مرسي، نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، كنت على صلة بسيادته منذ سنوات عديدة.. لم يختلف تعامله الراقي والمحترم معي منذ أن كنت مدرسا مساعدا بكلية الحقوق وحتى الآن".









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وأضاف غريب في تدوينته أنه أجرى مكالمة مع مستشار رئيس الجامعة منذ أيام خلال تواجدهما داخل مستشفى العزل لتلقي العلاج قائلا: "آخر مكالمة بيني وبينه كانت منذ أيام عندما كان بالغرفة التي بجواري في مستشفى الراجحي.. اتصلت به تليفونيا، قلت له: ازيك يا أستاذنا.. رد قائلا معالي النائب أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يصاحب قوله ابتسامته الجميلة... وكان ردي كلها أيام وهتخف إن شاء الله .. كان ذلك قبل خروجي بيوم من مستشفى العزل.. لكنها إرادة الله.. ربنا يرحمك أستاذنا الجليل وأحد مؤسسي الجامعة.. ولا نقول إلا "إنا لله وإنا إليه راجعون".















وكان الدكتور محمود جابر، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط، أصيب بفيروس كورونا ونقل على أثره إلى مستشفى الراجحي للعزل وشهدت حالته الصحية تدهورا، مما أدى إلى وفاته.









ونعى الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بخالص الحزن والأسى مستشاره الهندسى المرحوم الدكتور محمود جابر مرسي، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق.









وأكد أنه أحد القامات العلمية والإنسانية المرموقة، وأحد مؤسسي الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفانٍ.