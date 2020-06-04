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محطات رصد.. الزراعة تكشف خطوات مكافحتها للجراد.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:00 م
الجراد
الجراد
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد القرش  ، المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة ، إن مصر نجحت فى التصدى للجراد فى كافة أشكاله وأنواعه ومجرد حتى تواجده على الحدود المصرية.

وأوضح المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران  ببرنامج هذا الصباح ، ان السبب الرئيسى لمكافحة وجود الجراد فى مصر هو وجود 55 مرصد فى المناطق الحدودية المصرية سواء الجنوبية، الغربية، الشمالية. 

وأكد  الدكتور محمد القرش ،  على الإبادة الفورية لكافة أشكال الجراد بمختلف أنواعه ، لامتلاك الوزارة محطات رصد لأى تحرك من سراب الجراد ومتابعة التقارير الدولية ومنظمة الفاو. 

ولفت المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، إلى أن مصر أيضأ  المرتبة الأولى فى انتاج الزيوت لافتأ إلى أن مصر تشهد طفرة فى الحاصلات الزراعية .

وتابع الدكتور محمد القرش  ، المتحدث الإعلامى  لوزارة الزراعة، أن الطفرة التى شهدتها مصر فى الحاصلات الزراعية نتيجة جهود الحكومة المصرية وباحثى وزارة الزراعة.
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