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محافظات

محافظ بورسعيد: استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من قرار وقف تراخيص البناء

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:52 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  عن استثناء  المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، من قرار  وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة  بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بنطاق المحافظة

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف تراخيص المباني الجديدة والتعليات للمواطنين لمدة ستة أشهر على المباني السكنية القائمة للمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحة والحكومية والقومية والفندقية  وما شابه ذلك  مع عدم السماح  بإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والهدم للمواطنين إلا بعد العرض الشخصي علي المحافظ من خلال رؤساء الأحياء كل في نطاقه 

كما شدد المحافظ بعدم إصدار تراخيص بناء وهدم بمناطق سهل الطينة والجنوب مع استمرار حملات ازالة التعديات والإشغالات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن.

.
محافظ بورسعيد: استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من قرار وقف تراخيص البناء
محافظ بورسعيد: استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من قرار وقف تراخيص البناء
محافظ بورسعيد: استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من قرار وقف تراخيص البناء
محافظ بورسعيد: استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية من قرار وقف تراخيص البناء
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