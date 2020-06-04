بالانفوجراف.. تعرف على دور ريادة الأعمال في دعم وتنمية الاقتصاد





وأوضح رواد 2030 خلال صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن دور ريادة الاعمال في دعم وتنمية الاقتصاد، يتمثل في الاستثمار في الخدمات والمنتجات التي يحتاجها الناس، والتجارة والتكامل والاقتصاد الاقليمي.





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وتابع :"بالاضافة إلى زيادة فرص العمل والتي لها دورا كبيرا في تنمية المجتمعات وزيادة ميزانها التجاري"، بجانب مواجهة التحديات البيئية والتي تعتبر محركا اساسيا للابتكار والابداع في اي نشاط اقتصادي.





وتكمن أهمية ريادة الاعمال في تحسين الوضع المالي الحالي، وخلق أسواق جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوي العاملة .





وتظهر أهمية ريادة الاعمال في تطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية والمناطق التي لم تستفد بالتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاج.



