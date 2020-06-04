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منوعات

خلود زهران تبهر متابعيها بصورة جديدة من سيارتها

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:48 م
خلود زهران
خلود زهران
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محمد بدران
نشرت الإعلامية خلود زهران صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت خلود زهران داخل سيارتها بإطلالة مميزة ارتدت خلالها تيشيرت باللون الأبيض وتركت شعرها البنى منسدلا بطريقة جذابة، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن الإعلامية خلود زهران بدأت مشوارها ببرنامج "عز الشباب" على شاشة قناة روتانا مصرية، واستمرت فيه لمدة 3 سنوات.

في أبريل 2017، قدمت ندوة بعنوان "اسأل الرئيس" في فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب بالإسكندرية والإسماعيلية.

وشاركت الإعلامية خلود زهران، مع الإعلامي وائل الإبراشي فى قناة "أون إي"، في تقديم برنامج "كل يوم"، في شهر أكتوبر الماضي.

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صباح الخير ❤️

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