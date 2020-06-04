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برلمان

من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة..أنيسة حسونة تطالب بتحديث تطبيق "صحة مصر"

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:12 م
تطبيق صحه مصر
تطبيق صحه مصر
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فريدة محمد
طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة تحديث تطبيق "صحة مصر"، ليتماشى مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويده بتقديم الخدمات المنوط به تنفيذها لتلك الفئة التي أصبحت معرضة للإصابة وتحتاج لمزيد من الوعي وتلبية احتياجاتها سواء من حيث المعلومات التي تحتاجها تلك الفئة بشأن كيفية التعامل مع العزل المنزلي، او في حالة الاشتباه.

ولفتت، في بيان لها، انه لا بد من إتاحة خدمات التطبيق لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إضافة خاصية لغة الإشارة لترجمة ما يحمله التطبيق، وكذلك تسجيل تلك الخدمات صوتيه للأشخاص المكفوفين، وغيرها من الإمكانيات التي تدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك حالات عدة ظهرت من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاجون لمزيد من الرعاية والاهتمام وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 لافتة أن التطبيق أتى بثمار إيجابية وأصبح مشترك عليه أكثر من مليون شخص الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل مظلته هذه الفئة.
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