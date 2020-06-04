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منوعات

بـ برنيطة.. سمر يسري فى إطلالة كاجوال على إنستجرام

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:12 م
سمر يسري
سمر يسري
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محمد بدران
نشرت الإعلامية سمر يسرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.

وظهرت سمر يسرى، بـ تى شيرت باللون الكحلى، مرتدية برنيطة باللون اللبنى وهو ما جعل إطلالتها مميزة وأنيقة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمر يسرى فى المكياج على الألوان التى تبرز ملامحها وأنوثتها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى العصرية التى تتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.

ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

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👒🧚

A post shared by Samar Yousry (@samaryousryofficial) on

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