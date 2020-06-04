أقرأ القرآن وأرد على الشائعات .. برلماني : أتواصل مع المواطنين من داخل العزل

النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، قالت إن فترة

التي تقضيها الآن، منحتها فرصة ذهبية لم تكن تحلم بها من قبل، مشيرة إلى أن هناك بعض الهوايات الخاصة التي كانت قد حرمت كثيرا منها لانشغالها سواء بجلسات البرلمان أو بعض الأعمال الأخرى.

جدير بالذكر أن