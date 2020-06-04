أقرأ القرآن وأرد على الشائعات .. برلماني : أتواصل مع المواطنين من داخل العزل

قال فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إنه وضع نظاما يوميا معينا منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم فى ظل فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعياته ودعم المواطنين سواء فى المجالات الطبية أو غيرها.
وأوضح "حسب الله"، لـ"صدى البلد"، أنه منذ صباح باكر يقوم بمتابعة المستشفيات والمرضى واماكن صرف المعاشات ويقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مواطن يحتاج إليها، لافتًا الى أنه على تواصل مستمر مع المستشفيات وذلك بسبب تلقيه العديد من المطالب الشعبية من حالات المخالطين لفيروس كورونا أو العزل المنزلى.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه مع بداية حظر التجوال يقوم بأداء صلاة العشاء وقراءة القرآن الكريم ومتابعة الأخبار والتواصل مع المرضى والجماهير عبر الهاتف وعبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بها عدد كبير من الأطباء المتخصصين للرد على استفسارات المواطنين وتكذيب الشائعات الموجودة.
جدير بالذكر أن النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، قالت إن فترة العزل المنزلي التي تقضيها الآن، منحتها فرصة ذهبية لم تكن تحلم بها من قبل، مشيرة إلى أن هناك بعض الهوايات الخاصة التي كانت قد حرمت كثيرا منها لانشغالها سواء بجلسات البرلمان أو بعض الأعمال الأخرى.