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رئيس الوزراء الأردنى: اعتمدنا 5 خطوات للتصدى لفيروس كورونا.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:43 م
الأردن
الأردن
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شيرين عادل

قال رئيس الوزراء الأردنى ، عمر الرزاز إن حكومته التزمت منذ البداية بالمكاشفة حول تداعيات فيروس  كورونا المستجد وطرق التحول وإجراءات العزل ، خطوات الوقاية.

وكشف رئيس الوزراء الأردنى ، عبر مؤتمر أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، عن انتهاء إجراءات العزل في عدد من المناطق ،  وانه سيجري تفعيل إجراءات مواجهة فيروس كورونا على أساس حالات العدوى. 

وأشار رئيس الوزراء الأردنى ، إلى أن الحكومة الأردنية كشفت منذ بداية انتشار فيروس كورونا عن سيرها عبر 5 خطوات لمكافحة الفيروس أولها مستوى الخطر الحرج ، عالى الخطورة ، متوسط الخطورة ، والمعتدل ، وآخر المستويات المنخفض . 

ولفت إلى أن تطببيق 5 مراحل لمكافحة كورونا لم تأت من فراغ بل اعتمدت فيها الأردن على المعايير العالمية والأبحاث الطبية حول طرق مكافحة كورونا .

وقد أعلنت السلطات الصحية في الأردن، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجل الأردن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 755.
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