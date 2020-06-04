رئيس الوزراء الأردنى: اعتمدنا 5 خطوات للتصدى لفيروس كورونا.. فيديو





قال رئيس الوزراء الأردنى ، عمر الرزاز إن حكومته التزمت منذ البداية بالمكاشفة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد وطرق التحول وإجراءات العزل ، خطوات الوقاية.





وكشف رئيس الوزراء الأردنى ، عبر مؤتمر أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، عن انتهاء إجراءات العزل في عدد من المناطق ، وانه سيجري تفعيل إجراءات مواجهة فيروس كورونا على أساس حالات العدوى.





وأشار رئيس الوزراء الأردنى ، إلى أن الحكومة الأردنية كشفت منذ بداية انتشار فيروس كورونا عن سيرها عبر 5 خطوات لمكافحة الفيروس أولها مستوى الخطر الحرج ، عالى الخطورة ، متوسط الخطورة ، والمعتدل ، وآخر المستويات المنخفض .





ولفت إلى أن تطببيق 5 مراحل لمكافحة كورونا لم تأت من فراغ بل اعتمدت فيها الأردن على المعايير العالمية والأبحاث الطبية حول طرق مكافحة كورونا .





وقد أعلنت السلطات الصحية في الأردن، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وسجل الأردن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 755.