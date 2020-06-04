لقاح الصين مختلف.. أكثر من 50 دولة تشارك فى قمة تطوير لقاح ضد كورونا

قالت الدكتورة ميس عبسي، الباحثة فى علم الأدوية واللقاحات: إنه تطوير لقاح ل فيروس كورونا هى مسألة صعبة وتحتاج إلى تمويل هائل، مشيرة إلى أنه لا يمكن لدولة واحدة أن تقوم بتطوير اللقاح ثم تقوم بتوزيعه إلى عدد كبير من الدول.





وأضافت "عبسي" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يجب أن يكون هناك تحالف بين الدول من أجل تأمين الأموال الخاصة لتوزيع وتطوير كورونا فى جميع أنحاء العالم، حيث ان الأهم من ذلك هو إنتاج اللقاح على نطاق واسع، لتكفى العدد الكبير من المصابين.





وتابعت أنه الأن يتم تطوير لقاح للدول الغنية، بينما الدول الفقيرة يوجد لديها نقص فى مراكز الأبحاث لتطوير لقاح لكورونا، بمعنى أن بريطانيا من خلال قيامها بالتعاون مع 50 دولة لإيجاد لقاح لتمنع الدول الغنية الإستفادة منه لمواطنيها أولا.





وأكدت أن هناك لقاحا حاليا ببريطانيا يخضع للتجارب السريرية، حيث أن الغاية منه هو إثبات فعاليته قبل أن يتم توزيعه على المواطنين.





وأفادت أن بريطانيا ستتم الإعلان عن فاعلية اللقاح بأخر الصيف ومعرفة أمنه، منوهة أن هناك شركة كبيرة تسرع بإنتاج اللقاح ولم تظهر النتائج بعد، متابعة أن اللقاح الخاص بالصين مختلف عن اللقاح الذى تقوم به بريطانيا، حيث ان اللقاح الخاص بالصين يعتمد على نسخة مضاعفة من الفيروس، بينما بريطانيا يعتمد على تقنية جديدة لا يتدخل بها الفيروس أبدا.



