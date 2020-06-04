أخبار الفن| جديد في قضية هيفاء وهبي .. هجوم شديد على البلوجرز أحمد حسن وزينب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.







فجّر أشرف عبد العزيز، محامي محمد الوزيري، مفاجأة في قضية هيفاء وهبي، المثارة في المحاكم خلال الفترة الماضية.









قدمت الفنانة دينا فؤاد الدعم للفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة وتطور حالتها إثر إصابتها بفيروس كرونا المستجد.









تصدر "مسلسل ليه لأ"، للفنانة أمينة خليل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبدأ عرضه اليوم الخميس على شاهد VIP.









تصدرت إيمان رمضان، شقيقة محمد رمضان، محرك بحث "جوجل" الشهير بعد أزمة التنمر عليها بسبب صور حفل زفافها.







