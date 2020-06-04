المساجد والفنادق والطيران الداخلي.. الأردن يقرر إعادة فتح معظم القطاعات بدءا من السبت

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، عن فتح وتشغيل معظم القطاعات والأنشطة والمساجد والنوادي وفق ضوابط صحية بداية من بعد غد السبت.





ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الإعلام أمجد العضايلة قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "سنسمح بالحركة من 6 صباحا إلى 11 مساء يوميا من بعد غد، مع فتح عدد من القطاعات والأندية.





وقال العضايلة إن الحكومة قررت فتح المساجد ودور الحضانة والمقاهي والمطاعم والفنادق والنزل السياحي والمواقع السياحية والطيران الداخلي وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لحركة السيارات اعتبارا من السبت المقبل.

وأكد استمرار إغلاق كل من رياض الأطفال والمدارس والجامعات ودور السينما والحدائق العامة ومدن الألعاب والاماكن الترفيهية وصالات الافراح وبيوت العزاء والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.





وعن الحظر الشامل، أوضح أن خلال هذه المرحلة سيتم تخفيف حظر التجوال حيث يبدأ من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساء، معلنا عن انفراجة عامة في البلاد والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة.





ولفت إلى أنه سيسمح أيضا بزيارة السجون ودور الرعاية، مع التأكيد على استمرار منع حركة كبار السن فوق 70 عاما، ومن يعانون من أمراض مزمنة.