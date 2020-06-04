تراجع حجم تجارة التجزئة 11.7% في منطقة اليورو

تراجعت تجارة التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر إبريل الماضي، نتيجة إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الدول الأوروبية بهدف احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأوضح المكتب الأوروبي للإحصاء حجم مبيعات تجارة التجزئة المعدلة للتغيرات الموسمية انخفض بنسبة 11.7 في المئة في منطقة اليورو ، و11.1 في المئة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بشهر مارس 2020 .





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وأضاف المكتب الأوروبي أنه بحلول مارس 2020، انخفض حجم تجارة التجزئة بنسبة 11.1 في المئة، في منطقة اليورو وبنسبة 10.1 في المئة بالاتحاد الأوروبي.





وأشار المكتب إلى أنه في أبريل 2020، مقارنة بشهر أبريل 2019 ، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة المعدل حسب التقويم بنسبة 19.6 في المئة في منطقة اليورو و 18.0 في المئة في الاتحاد الأوروبي.