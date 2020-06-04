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أخبار البلد

973 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس 365 ألفا بالسكة الحديد .. تفاصيل

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:20 م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق، أمس الأربعاء، موضحة أن عدد ركاب الخط الأول بلغ 557375، والخط الثاني 354844، والخط الثالث 61568.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة 973787.


فيما أعلنت الوزارة فى بيانها عدد ركاب السكة الحديد أمس حيث بلغ 365ألفا.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وهيئة السكة الحديد، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.
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