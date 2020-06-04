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رياضة

الدفع بدلا من الحبس.. دييجو كوستا ينجو من السجن بسبب التهرب الضريبي

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:43 م
دييجو كوستا
دييجو كوستا
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محمد السعيد
وافق دييجو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، على دفع غرامة مالية، بدلا من تنفيذ عقوبة السجن ٦ أشهر، بسبب تهربه من دفع الضرائب في عام ٢٠١٤.

وذكرت تقارير إسبانية، أن كوستا اعترف خلال مثوله أمام محكمة مدريد، اليوم الخميس، بتهربه من دفع الضرائب في عام 2014.

وأضافت التقارير، أن دييجو كوستا وافق على دفع غرامة مالية قيمتها ٥٤٣ ألف يورو، بدلا من سجنه ٦ أشهر.

يذكر أن العديد من نجوم كرة القدم، وجهوا تهم التهرب الضريبي في إسبانيا، على رأسهم ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

ويستعد دييجو كوستا رفقة فريقه أتلتيكو مدريد لعودة مسابقة الدوري الإسباني، المقرر عودته11 يونيو الجاري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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