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أخبار العالم

مباحثات مصرية روسية بشأن ليبيا وسد النهضة

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، أن الجانبين أكدا أنه لا بديل عن التسوية السياسية للصراع في ليبيا، وشددا على ضرورة وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات الهادفة بين الأطراف الليبية، ودعم البرنامج المقترح من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة.

وبحسب القناة، دعا الاثنان إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء المجموعة الرباعية للوسطاء الدوليين والجامعة العربية، بهدف تسريع استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة لحل جميع المشاكل.

وفلسطينيا، قالت الخارجية الروسية إن تنفيذ خطط ضم جزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية سيعرض حل الدولتين للخطر ويمكن أن يتسبب في جولة جديدة من العنف بالمنطقة.

وتطرقت المفاوضات إلى قضية سد النهضة، حيث أعرب لافروف عن ترحيبه بالاتفاق على استئناف المشاورات بين القاهرة وأديس أبابا في المستقبل القريب، وشدد على ضرورة إيجاد حلول وسط.

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