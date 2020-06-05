برلماني يطالب الحكومة بمبادرات لدعم قطاع تجارة التجزئة

طالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بدعم تجار التجزئة، من خلال قروض ميسرة لمواجهة الآثار التي لحقت بهم نتيجة أزمة فيروس كورونا.





وأكد النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ضرورة مواصلة دعم البنك المركزي للمتعثرين، حيث إن البنك المركزي قد قام بعمل مبادرات في غاية الأهمية وجاءت في توقيت ممتاز، دعمت من خلالها قطاع الصناعة، مضيفا بأن قطاع تجارة التجزئة في حاجه ماسة لنفس الدعم.





وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قطاع تجارة التجزئة شبه متوقف منذ أزمة فيروس كورونا، ولابد من دعم حقيقي لهم كونهم من الفئات المتضررة من الفيروس.





وأشار إلى أن العاملين تجارة التجزئة مطالب منهم دفع فواتير مياه وكهرباء إضافة إلى وجود عال مرتبطين بهم، وكل هذا لا يمكن سداده بدون دعم الدولة.









وأوضح أن قطاع التجزئة مرتبط به قطاعات أخرى، وأعمال أخرى، ومع توقف هذا القطاع، يترتب عليه توقف تلك القطاعات المرتبطة به.