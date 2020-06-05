برلمانى يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وجه النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للمواطنين بأن يحافظوا على صحتهم خلال الفترة الحالية، وأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا.





وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة الصحة قامت بمجهود كبير خلال الفترة الأخيرة لعلاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا، ولم تبخل عليهم بأى جهد، بالإضافة إلى دور الأطقم الطبية التى تقوم بدور بطولى.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وزارة الصحة وجهت تعليماتها لكل مديرياتها فى المحافظات بتوفير العلاج للمصابين بفيروس كورونا فى المنازل والذى تم تحديد أسمائهم من خلال إرسال مندوبين لهم فى المنازل لتوصيل العلاج.





واختتم: نراهن فى الفترة الحالية على وعى المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الوقائية التى أعلنت عنها الحكومة وعدم مخالفتها ، حتى تعود الحياة بشكل طبيعى مرة أخرى.