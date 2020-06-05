AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:00 ص
النائب محمد الشورى
النائب محمد الشورى
Advertisements
معتز الخصوصى
وجه النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للمواطنين بأن يحافظوا على صحتهم خلال الفترة الحالية، وأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة الصحة قامت بمجهود كبير خلال الفترة الأخيرة لعلاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا، ولم تبخل عليهم بأى جهد، بالإضافة إلى دور الأطقم الطبية التى تقوم بدور بطولى.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وزارة الصحة وجهت تعليماتها لكل مديرياتها فى المحافظات بتوفير العلاج للمصابين بفيروس كورونا فى المنازل والذى تم تحديد أسمائهم من خلال إرسال مندوبين لهم فى المنازل لتوصيل العلاج.

واختتم: نراهن فى الفترة الحالية على وعى المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الوقائية التى أعلنت عنها الحكومة وعدم مخالفتها ، حتى تعود الحياة بشكل طبيعى مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو صحة النواب يكشف موعد القضاء على كورونا ويطالب المواطنين بالالتزام

مصر في طريقها للمرحلة الثالثة لمواجهة كورونا وتجاوز الـ1000 إصابة بالفيروس القاتل.. نواب: لابد من تقليل الاختلاط بين المواطنين لمنع تفشيه.. ويجب تطبيق القانون على كل المخالفين لقرار حظر التجول

قفزة فى إصابات كورونا فى مصر.. نواب: استهتار المواطنين خطر يزيد من معدلات انتشار المرض..على الحكومة تفعيل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة الفيروس..ونتوقع انخفاضا تدريجيا فى الأعداد خلال الفترة القادمة

بعد زيادة الإصابات إلى 1127 حالة..هل تتراجع الحكومة عن خطة التعايش مع كورونا في 15 يونيو؟

بعد تزايد عدد الإصابات بكورونا إلى أكثر من 1000 حالة .. نواب: لن يؤثر على خطة التعايش مع الفيروس .. والحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها

برلماني: ذروة إصابات كورونا في مصر بنهاية يونيو وعلينا التعامل مع الأزمة بوعي

ترشيحاتنا

حسام عاشور يعلن تراجعه عن الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

أنت بتطبل للأهلي.. خالد الغندور يفتح النار على حلمي طولان.. فيديو

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

بسبب مرتضى منصور.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلام

محمود كهربا يهنئ عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعيد ميلاده

إصابة الإعلامي حسام حداد بقناة الحياة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د