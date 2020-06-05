"الردع النيابي لإرهاب الإخوان".. جهود برلمانية متواصلة لدعم بيئة المواجهة منذ استئناف الأعمال في 2016.. وكورونا يعطل إنجاز لجنة المكافحة برئاسة عبد العال

أبرز الجهود البرلمانية:

تعديل قانون مكافحة الإرهاب لـ تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية

مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف

مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية





تظل البيئة التشريعية لأي دولة من دول العالم الإطار الفعال نحو النهوض بكافة أوضاعها السياسية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية، كونها مؤسسة لدولة القانون التى من شأن نجاح تطبيقها، يكون نجاح كل مساعي النهوض والتطوير، وهو الأمر الذي انتبهت له الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو في 2013، والسعي علي أرض الواقع نحو تفعيل الحياة التشريعية المصرية بعد أن تم حل برلمان تنظيم الإخوان.









نجحت الدولة المصرية ومعها جموع الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة عجلة الحياة النيابية في العاشر من يناير 2016، وسط آمال وتحديات كبيرة علي رأسها ترجمة النصوص الدستورية التى توافق عليها الشعب المصري في 2014 لنصوص قانونية قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، وأيضا تحديات بيئة مواجهة الإرهاب الذي عمل بشأنه العناصر الإخوانية ضد الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، وأيضا تحديات التنمية والإصلاح الإقتصادي.





التجاوب النيابي مع هذه التحديات كان كبير للغاية، والحكم كان للنتائج علي أرض الواقع، وعملت التشريعات علي تمكين الجهات المعنية من مواجهة حاسمة ورادعة للعناصر الإرهابية، وعلي رأسها الموافقة علي فرض حالة الطوارئ منذ عام 2017 حتى الآن.





وعلي مستوي التشريعات شهد دور الانعقاد الخامس تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية ، إضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية، وأيضا تعديلان علي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استهدف الأول، إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، والثاني بتعديل بعض التعريفات ومنها" الكيان الإرهابي".





وتضمن تعديل أيضا قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، التي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتى غسل الأموال والإرهاب.





وتضمنت الجهود التشريعية أيضا لدعم هذه البيئة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويتضمن 20 مادة، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.





كما أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وينص على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.





وتضمت التشريعات أيضا تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب، وتعديل قانون الطوارئ، وتعديل قانون الاسلحة والذخائر، وقانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا، وأيضا قانون الجريمة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وأيضا قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



