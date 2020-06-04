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حوادث

أخبار الحوادث .. تجديد حبس فتاة التيك توك حنين حسام .. الإفراج بالعفو عن 837 من نزلاء السجون

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:47 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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مصطفى الرماح
نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:

رغم تحذيرات الوباء.. الأمن يضبط شخصين جمعا المواطنين لإقامة حفل عرس بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين إستعدادًا لإقامة حفل زفاف.

الداخلية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون
عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (168) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

تجديد حبس فتاة التيك توك حنين حسام 15 يوما على ذمة التحقيقات
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد. حبس فتاة التيك توك حنين حسام 15 يوما وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة. 

ننشر دفوع محامي محسن السكري أمام المحكمة في قضية غسيل الأموال
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة محسن السكري، بتهمة غسيل الأموال، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت للمحكمة الاقتصادية.

بعد فتيات التيك توك.. ضبط شخص يبث مقاطع تحرش جنسي على فيسبوك
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وبث محتوى مسيء لقيم وتقاليد المجتمع.
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