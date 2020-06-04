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ديني

الأوروبية للمراكز الإسلامية تنعى المفكر الإسلامي عبدالفضيل القوصي

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:44 م
المفكر الإسلامي
المفكر الإسلامي الدكتور عبدالفضيل القوصي
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محمد شحتة
نعت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا في بيان لها اليوم الخميس، العالم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الأسبق، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الذي وافته المنية أمس الأربعاء 11 من شوال 1441هـ/ 3 من يونيه 2020م عن عمر ناهز (76) ست وسبعين عاما.

وقال الشيخ مهاجرى زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في بيانه:" تناهي الى اسماعنا بكل خشوع فقدان حصن من حصون الأمة الإسلامية، بوفاة العالم الجليل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزير الأوقاف الأسبق، والذي يعد قيمة وقامة علمية أزهرية كبيرة تتميز بالعلم والقدوة". 

وأعرب رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وللأمة الإسلامية ولعائلة الفقيد وكل تلامذته ومحبيه من أبناء الجاليه الإسلامية بأوروبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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