جامعة الملك عبدالله تحصد عضوية الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون

حصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عضوية الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون التي تضم نخبة متميزة من العلماء البارزين، وسيكون للجامعة المشاركة في الأفكار وتصميم الحلول للتحديات العلمية والرئيسة الملحة بهدف تعميق جذور التواصل بين "كاوست" والأوساط الأكاديمية الأوروبية .









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وأكد أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثل الجامعة في عضوية الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون البروفيسور جيل لوبينو، أن الجامعة ظفرت بهذه العضوية العالمية، نظير خبراتها من حيث تواجد قسم العلوم والهندسة الفيزيائية، والأبحاث والمختبرات لتحليل ومحاكاة المواد المركبة وغير المتجانسة "COHMAS".









وقال: يضع ترشيح "كاوست" في المرتبة السادسة في مجال العلوم التقنية والبيئية، نظير مساهماتها الكبيرة في مجال هندسة المواد ، وتطويرها لمناهج أساسية للتنبؤ وتحسين سلامة المواد والهياكل ، فضلًا عن جودة أبحاث الجامعة متعددة التخصصات التي تمتد عبر العديد من المجالات الهندسية المختلفة .







