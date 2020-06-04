أحمد داش يشارك جمهوره صورة جديدة له

نشر الفنان أحمد داش، صورة جديدة له و ذلك عبر حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهر احمد داش في الصورة و هو يرتدي الكمامة.





و جاءت ردود الافعال علي الصورة كالتالي : ربنا يحميك يارب ، دورك كان حلو في البرنس .





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يذكر ان آخر أعمال الفنان الشاب احمد داش مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.





ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.



