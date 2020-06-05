برلماني: نحتاج إلى التعايش مع فيروس كورونا وعدم وقف عجلة الإنتاج

قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى كيفية التعامل مع فيروس كورونا والتعايش معه خلال الفترة الأخيرة ، خاصه وأننا لانريد أن نوقف عجلة الإنتاج.





وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تطبق الحظر ، إلا أن المواطنين يقومون بخرقه ، وبالتالى فلابد ان يكون لدى المواطنين الوعى الكامل بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، مثل إرتداء الكمامة فى مترو الأنفاق والمواصلات العامة و داخل أى مصلحة حكومية.





وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان: أن المطلوب من كل مواطن أن يحافظ على نفسه ويتعايش مع فيروس كورونا ، خاصه وأن العالم كله بدأ يرفع الحظر عن المواطنين وبدأ فى خطة التعايش.



