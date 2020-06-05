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برلمان

برلماني: نحتاج إلى التعايش مع فيروس كورونا وعدم وقف عجلة الإنتاج

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:01 ص
النائب حسين خاطر
النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى كيفية التعامل مع فيروس كورونا والتعايش معه خلال الفترة الأخيرة ، خاصه وأننا لانريد أن نوقف عجلة الإنتاج.

وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تطبق الحظر ، إلا أن المواطنين يقومون بخرقه ، وبالتالى فلابد ان يكون لدى المواطنين الوعى الكامل بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، مثل إرتداء الكمامة فى مترو الأنفاق والمواصلات العامة و داخل أى مصلحة حكومية.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان: أن المطلوب من كل مواطن أن يحافظ على نفسه ويتعايش مع فيروس كورونا ، خاصه وأن العالم كله بدأ يرفع الحظر عن المواطنين وبدأ فى خطة التعايش.

وتابع: الدولة قامت بدور كبير فى التصدى لجائحة كورونا ، وجهزت كل المستشفيات لإستقبال المصابين بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الأجهزة الطبية كانت بمثاب حائد الصد للمصريين بالنسبة لفيروس كورونا ، ولم تبخل بأى مجهود على المصابين.
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