إستوديو التصميم الدولي المصري يحل مشاكل تطوير مدن العالم.. تمثيل مشرف للطلاب المصريين في أمريكا.. وأبرز إنجازاته ووهان الأكثر أمانا في ظل أزمة كورونا

_نائب وزير التعليم العالي: إستوديو التصميم الدولي المصري يعد ثمارًا دوليًا مشتركًا

_أيمن فريد: إستوديو التصميم الدولي يعد الاول من نوعه

_إستوديو التصميم الدولي: يساهم فى حل المشاكل التى تواجه الدول التي لها بعد قومي





يعد مشروع إستوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في تطوير المدن، ويبلغ عدد الطلاب الذين يقومون بالتصميم 30 طالبا من مصر و20 أمريكيا و30 صينيا ويتم اختيار الطلاب بطريقة عملية شديدة التعقيد ولابد من اجتياز عدة اختبارات لكي ينضموا إلى الفريق.. وأسسه الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة الأسبق ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الحالي و الذي عمل كداعم للتواصل الدولي لما يقرب من اكثر من 10 سنوات.









قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات أن إستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس يعد من ثمار تعاون دولي مشترك استمر لاكثر من عقد من الزمان بذل فيه أساتذة العمارة المصريين بجامعة عين شمس جهدا كبيرا في دعم رؤية التعليم الدولي وعلى رأسهم الدكتور ياسر منصور رئيس قسم الهندسة المعمارية السابق واحد اهم المحكمين الدوليين في مجال العمارة .









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وأضاف أيمن عاشور لـ صدي البلد أن إستوديو التصميم الدولي قام بعدد من الانجازات خلال الاعوام الماضية، من خلال مشاركة الطلاب في العديد من المشروعات الدولية والتي يعد من اهمها تطوير مدينة الاقصر وتطوير نزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وتم تكريم طلابه في معرض الاهرام العقاري في 2016.

وقال الدكتور أيمن فريد حمزة مدير إستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن إستوديو التصميم الدولى يشارك فيه طلاب كلية الهندسة بالجامعات الثلاث فى حل وتطوير اى مشاكل داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشاريع قومية واخر مشروعات لإستوديو التصميم الدولي كانت بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة شالستون وبدعم من الحكومة الامريكية ممثلة في بلدية المدينة لدراسة إمكانية حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة من خلال التصميم المعاماري و الحضري و الميكانيكي، و شارك في المشروع عديد من الأساتذة من التخصصات الهندسة المختلفة لدعم الطلاب والذي نوقش في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2019.

وأشار أيمن فريد إلى أن الحكومة المصرية وادارة جامعة عين شمس قدمت ولاتزال الدعم الكامل لإنجاح مسيرة الاستديو عبر السنوات المختلفة، وقام الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق بتقديم الدعم النقدي واللوجستي للطلاب والاساتذة من اجل تمثيلهم المشرف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استضاف اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق الطلاب الدوليين تحت رعاية المحافظة في استقبال يضع مصر في موقعها الدولي الصحيح.

وأشاد الدكتور أيمن بدور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بتقديم كل اعمال الدعم المالي و اللوجستي و التكنولوجي لدعم استمرار عمل الإستديو علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها العملية التعليمية نظرا لظهور فيروس كورونا المستجد.

وركز استديو تصميم الدولي علي تقديم مشروعا يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة، ونفذ طلاب هندسة عين شمس صميما يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري.

من جانبه قال الدكتور احمد خالد منسق الأستديو أن أستوديو التصميم الدولي يتميز بإتاحة الفرصة لشباب الهيئة المعاونة للمشاركة في فرص التعليم الدولي وشارك في ذلك كثير من اعضاء الهيئة المعاونة علي راسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندي طارق والمهندس مؤمن ناصر وعميد كلية هندسة جامعة عين شمس الدكتور ضياء خليل يحرص علي توفير تلك الفرص لشباب الهيئة المعاونة بالجامعة ياعتبارهم نواة المستقبل للجامعة.



